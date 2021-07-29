بالخطوات والرابط.. موقع تسجيل لقاح كورونا للمسافرين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنّها ستستقبل كمية من لقاح كورونا جونسون آند جونسون للمسافرين، خلال أيام، وذلك بعد اشتراط بعض الدول على المسافرين إليها، تلقي لقاح كورونا، كما حددت أنواع بعينها كشرط للدخول إليها وبينها جونسون آند جونسون، بينما أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، أنّ لقاح جونسون آند جونسون الذي تستقبله الوزارة الأسبوع المقبل، يختلف عن باقي اللقاحات المطروحة، فهو عبارة عن جرعة واحدة، وتصل فعاليته لأكثر من 88%.

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ هناك عدة خطوات على المسافر للخارج تنفيذها، سواء كان السفر لغرض العمل أو السياحة أو الدراسة، متابعا أنّ لقاح جونسون آند جونسون الذي تستقبله مصر قريبا، أحد اللقاحات المخصصة لأغراض السفر، وهو عبارة عن جرعة واحدة، ومن المقرر توفيره في 179 مركزا لتلقي اللقاح.

خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين

1- التسجيل أولًا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المخصص للحصول على لقاحات كورونا، ويمكنك الوصول إليه عن طريق الضغط هنا.

2- اختيار مركز تطعيم المسافرين وفق المحافظة التي يسكن بها عبر الرابط المخصص لوزارة الصحة والسكان الخاص بلقاح كورونا.

3- تسجيل البيانات المطلوبة منه بشكل دقيق وصحيح.

4- يتم إرسال كود خاص به.

5- تتواصل وزارة الصحة لاحقًا مع المواطنين الراغبين في السفر لتحديد موعد تلقيهم اللقاح وتوزيعهم على المراكز التي خصصتها لهذا الأمر.

6- بعد الحصول على لقاح كورونا المستجد يجب ختم شهادة اللقاح، ويجب أن تكون باللغة الإنجليزية، ومعتمدة بكود qr code الخاص بالسفر.

7- سيتم السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بـ لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، شرط أن يكون مضى 14 يومًا على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين، أو الجرعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون.