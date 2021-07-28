«جوجل»: التطعيم ضد كورونا شرط عودة الموظفين للعمل من مقرات الشركة

قال المدير التنفيذي لشركة جوجل (Google) ساندر بيتشاي، إن الشركة ستشترط تلقي الموظفين لقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، قبل السماح لهم بالعودة للعمل من مكاتب الشركة.

وأشار موقع «ذا فيرج» التقني، إلى أن «جوجل»، بهذا الإعلان، أصبحت من أولى شركات التكنولوجيا الكبرى التي تطلب تطعيم الموظفين قبل عودتهم إلى العمل.

وأوضح الموقع أنه سيجري تطبيق متطلبات التطعيم من Google على العاملين في مكاتب الولايات المتحدة، في الأسابيع المقبلة، وعلى مناطق أخرى في الأشهر المقبلة.

وأشار «ذا فيرج» إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ستؤخر «جوجل» عودة الموظفين للعمل من مكاتبها إلى 18 أكتوبر المقبل، مرجعا ذلك إلى استمرار زيادة عدد الإصابات بسبب متغير دلتا من فيروس كورونا، في جميع أنحاء الولايات المتحدة.