جامعة جنوب ضمن أفضل 155 جامعة عربية في تصنيف «التايمز»

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، حصول الجامعة على المركز 71 بين الجامعات العربية في تصنيف «التايمز الدولي»، الذي يقيس آداء الجامعات العربية في خمسة مجالات هي «التدريس والبحث العلمي والاستشهادات المرجعية والسمعة الدولية والمشاركة المجتمعية».

وأضاف الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في تصريح صحفي، اليوم، أن جامعة جنوب الوادي حريصة على السمعة المؤسسية وتعتبر أن الجهود المبذولة في هذا المجال نوعاً من الاستثمار في المجال الأكاديمي.

وأفاد الدكتور عبد الموجود محمد محمود المسئول الفني عن التصنيف بالجامعة، أن جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف غرباوي وتحت إشراف الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، تولي اهتماما خاصا بالمشاركة في التصنيفات الدولية وجمع وتحليل البيانات وتحديد نقاط التميز والنقاط التي تحتاج الى تحسين.

وكان رئيس الجامعة أعلن أن جامعة جنوب الوادي ظهرت في تصنيف الويبومتركس الأسباني الذي يقيس أداء الجامعات من خلال عدة معايير وهي: «التواجد من خلال عدد صفحات الويب – الظهور على الانترنت - عدد ملفات (pdf) - الاستشهاد (الاقتباس) بالبحوث على قاعدة سيماجو الاسبانية».

وأشار الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا للبحوث بأن ظهور الجامعة في هذا التصنيف ووصولها إلى المركز 19 على مستوى الجامعات المصرية هو انعكاس لاهتمام الجامعة بملف التحول الرقمي وإثراء المواقع الالكترونية الخاصة بها بالمواد العلمية، علاوة على الزيادة المستمرة في عدد وجودة النشر العلمي الدولي للجامعة.