استقرار أسعار الحديد للشهر الثاني وتوقعات بانتعاش «مواد البناء» في أغسطس

واصل سعر حديد التسليح اليوم الخميس 29 يوليو 2021، استقراره للشهر الثاني على التوالي، وسط توقعات بتثت سعره للشهر الثالث أيضا في كافة المحافظات، مدعوما بتراجعات أسعار الخامات عالميا اليوم الخميس.

وتستعرض «الوطن» أسعار حديد التسليح، لليوم الخميس 29 يوليو 2021، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعارحديد التسليح

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه للطن، ويعد الأعلى سعرًا بالمقارنة بباقي الشركات.

- شركة بشاي بـ 14500 جنيه.

- شركة العتال بـ 14450 جنيهًا.

- شركة عطية بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300جنيه.

- شركة المصريين بسعر 14500جنيه.

- شركة العشري بسعر 14300 جنيه.

- شركة المراكبي بـ 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيهًا.

تراجع أسعار الخامات عالميا

وسجلت الخامات عالميا، اليوم الخميس 29 يوليو 2021، تراجعا واضحا في خام الحديد، ليباع بـ 199.5 دولار، وفحم الكوك يباع بـ 213 دولارا، وخردة الصلب تباع بـ 213.5 دولار، البليت بـ 475 دولارا، حديد المسلح 735 دولارا، لفائف أسلاك 825 دولارا، والمسطحات بسعر 940 دولارا.

انتعاش أسواق مواد البناء في أغسطس المقبل

وقالت أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، إن هناك استقرارا في أسعار حديد التسليح حتى آخر الشهر الجاري، مع التأكيد أنه سيتم تثبيتها للشهر الثالث على التوالي في الأسواق، مدعومة بتراجع أسعار الخامات عالميا.

وأضاف أن السبب في استقرار أسعار حديد التسليح يعود لتراجع أسعار الخامات عالميا، وعدم تقبل الأسواق لأي ارتفاعات جديدة للحصول على السيولة اللازمة، مشيرا إلى أن استقرار أسعار الحديد يؤدي إلى هدوء الأسواق وزيادة الطلب.

وتوقع «الزيني» انتعاش أسواق مواد البناء في شهر أغسطس القادم، مع عودة العاملين بالخارج ومنح تراخيص البناء وثبات سعر الفائدة، وهو ما سيدفع المواطنين إلى الاستثمار في العقار، وهم يمثلون 60% من حجم الطلب على مواد البناء، من خلال سحب جزء كبير من مدخراتهم بالبنوك، وضخها في إنشاء العقارات كأحد أهم الملاذات الآمنة لاستثمار الأموال.