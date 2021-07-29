عاجل.. تداول أسئلة امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 2021

زعمت صفحات الغش، تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتيلجرام»، وذلك عقب انطلاق الامتحان بوقت قليل، رغم تحذيرات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكّدت أنَّه سيتمّ تطبيق عقوبات رادعة على أي طالب يحاول تسريب الامتحان على الإنترنت، موضحة أنَّ غرفة العمليات المركزية حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات في جميع المحافظات بشكل مستمر.

وأكّد مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ غرفة العمليات المركزية تتابع الأوراق المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكّد منها، موضحًا أنَّه في حالة ثبوت صحة هذه الأوراق سيتمّ تطبيق عقوبات رادعة على الطالب الذي صوّر الامتحان وسربه على الإنترنت.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنَّ الوزارة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات في جميع المحافظات، موضحاً أنَّ الامتحانات تسير بصورة منتظمة، مؤكداً أن الشعبة الأدبية تنتهي اليوم من الامتحانات، لافتاً إلى أنَّ الامتحانات عقدت ورقياً بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنَّ طلاب الشعبة الأدبية يؤدون اليوم امتحان مادة اللغة الإنجليزية ورقياً بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم، موضحاً أنَّ الامتحان يعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، مؤكّداً أنَّه تمّ تكثيف الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع شوقي، أنَّ امتحانات الشعبة العلمية تنتهي يوم 2 أغسطس المقبل، موضحاً أنَّه سيتمّ إعلان النتيجة بعد 10 أيام من انتهاء الامتحانات، مؤكّداً أنَّ جميع أعمال تصحيح الامتحانات تتم إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري، لافتاً إلى أنَّه لا داع للقلق بشأن صعوبة امتحان اللغة الألمانية.

وفي سياق منفصل، وفرت وزارة التربية والتعليم، مجموعة من المراجعات والنماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية لتدريب الطلاب على طبيعة الأسئلة الجديدة.