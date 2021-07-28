التعليم: عقوبات صارمة حال التأكد من تسريب امتحان ديناميكا الثانوية

أكدت الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة أنّ فريق مكافحة الغش بالغرفة يتتبع ورق أسئلة امتحانات الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) للثانوية العامة شعبة علمي رياضة عبر صفحات الغش على تليجرام وفيس بوك، بعد بدء الامتحان بدقائق للتحقق منها، والتأكد أنّها نفس أسئلة الامتحان التي يؤديها الطلاب الآن.

وأضافت الغرفة، أنّه في حالة التأكد من صحة الأسئلة المنشور، سيتم ضبط الطلاب مصوري وناشري أسئلة امتحان الديناميكا فورا، وتطبيق عقوبات صارمة طبقا لقانون 105 لسنة 2020، وحرمان الطلاب الغشاشين عامين.

100 ألف طالب يؤدون امتحان الديناميكا للثانوية العامة

وأوضحت الغرفة، أن إجمالي عدد طلاب علمي رياضة الذين يؤدون امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» اليوم، 100 ألف و435 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة (للمكفوفين) امتحان مادة التاريخ (الورقة الثانية) بإجمالي 225 طالبا وطالبة.

واطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان، على وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما أنّ جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة «بابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.