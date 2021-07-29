«طنطا» ضمن أفضل 30 جامعة عربية وأفريقية بتصنيف ويبومتركس الأسبانى

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن تقدم جامعة طنطا في التصنيف الأسباني للجامعات «ويبومتركس»، محتلة المركز 1557، ضمن 30 ألف جامعة، لتتقدم 88 مركزا منذ يناير 2021.

وأوضح رئيس الجامعة في تصريح صحفي، اليوم، أن الجامعة جاءت ضمن أفضل 30 جامعة عربية وأفريقية مشاركة بالتصنيف، مشيرًا إلى أن عدد الجامعات التي يتم تصنيفها حوالي 30 ألف جامعة من مختلف دول العالم.

وأضاف أن تصنيف ويبومتركس، أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية من خلال مواقعها الإلكترونية، حيث يهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التقدم يعكس الجهود المبذولة فى تطوير البوابة الإلكترونية للجامعة والكليات بما يواكب التكنولوجية العالمية، والمحاولات المستمرة للارتقاء بالجامعة لتبوأ المكانة اللائقة بها بين الجامعات العالمية ودعم قدراتها التنافسية وتحقيق كافة الرؤى والتطلعات.

وأشار الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى إن الارتقاء بمكانة الجامعة بالتصنيفات الدولية يأتى فى مقدمة الأولويات من خلال تطوير منظومة البحث العلمى وجودة الإنتاج العلمى ودعم النشر الدولى.

ولفت إلى أن الجامعة تحرص على دعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لنشر إنتاجهم العلمي في كبرى المجلات الدولية والمصنفة في قواعد البيانات العالمية و دعم منظومة البحث العلمي.

للاطلاع على تصنيف «ويبومتريكس» webometrics من هنا http://www.webometrics.info/en.