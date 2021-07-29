عاجل.. التعليم: نتتبع أسئلة اللغة الإنجليزية المتداولة على التليجرام للتحقق منها

أكّد مصدر بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنَّ فريق مكافحة الغش بالغرفة يتتبع أسئلة وإجابات امتحان اللغة الإنجليزية 2021 لطلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة المنتشر على صفحات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تليجرام» بعد 20 دقيقة، من بدا الوقت الأصلي لامتحان اللغة الانجليزية والذي يستمر لمدة 3 ساعات وينتهي الساعة الواحدة ظهراً.

وقال المصدر لـ«الوطن»، أنَّه بعد التأكّد من صحة الأسئلة المنشورة سيتمّ ضبط الطلاب فوراً، قائلاً: «لا تهاون مع الطلاب الغشاشين وهناك عقوبات صارمة ستطبق ضد أي طالب يحاول نشر أو تصوير أو ترويج للاسئلة خلال الامتحان».

وقالت غرفة عمليات التعليم، إنَّه يتمّ التواصل مع مديري المديريات التعليمية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2021؛ مشددًة على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وفي أثناء الامتحانات وتوزيع أدوات التعقيم كاملة للطلاب؛ وإرسال تقارير بهذا الشأن للإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.