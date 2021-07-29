بعد نشر الأسئلة بـ20 دقيقة.. تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية على «تليجرام»

تداولت صفحات الغش على موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تليجرام»، إجابات امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة 2021، الذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية، وذلك بعد نشر أسئلة الامتحان بعد 20 دقيقة من بدء الامتحان، الذي بدأ الساعة العاشرة صباحا ويستمر لمدة 3 ساعات على أن ينتهي الساعة الواحدة ظهرا.

«التعليم»: نتحقق من صور الأسئلة المنتشرة على صفحات الغش

وترصد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أسئلة وإجابات امتحان اللغة الإنجليزية المتداولة على صفحات الغش للتأكد من صحتها.

وأكدت الغرفة المركزية الخاصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2021، أنه في حالة التحقق من الأسئلة المتداولة على صفحات الغش، وفي حالة ثبوت صحتها، سيتم ضبط الطلاب مصوري وناشري ورق الأسئلة فورا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم طبقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني.

ويؤدي الآن طلاب الثانوية العامة، الشعبة الأدبية، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، كما يؤدي طلاب مدارس «stem» امتحان مادة مقاييس المفاهيم «الفيزياء»، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة.