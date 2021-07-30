سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 30-7-2021 بالبنوك

يهتم المواطنون بمتابعة سعر الدولار في مصر بشكل يومي، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة الموافق 30 يوليو، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، بنحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أسعار العملات

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنوك المختلفة، وذلك على النحو التالي:

سجل سعر الريال السعودي، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في بنك مصر، وفي البنك الأهلي المصري، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما في بنك قناة السويس بلغ نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.53 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، و18.49 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.