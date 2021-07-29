عاجل.. ضبط الطالب المسؤول عن تسريب «الإنجليزي» عبر تليجرام

قال مصدر مسؤول في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه جرى ضبط الطالب المتسبب في نشر وتصوير أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة الشعبة الأدبية عبر صفحات الغش على تليجرام، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان بـ20 دقيقة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه جرى ضبط أداة الغش التي صور من خلالها الطالب أسئلة الامتحان، وتحرير محضر، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطلاب الغشاشين.

وأوضح المصدر، أنّ الوزارة ستطبق عقوبات صارمة على الطلاب والملاحظين الموجودين في اللجنة، طبقًا لقانون مكافحة الغش رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة الغش الإلكتروني، الذي ينص على حرمان الطالب من الامتحان لمدة عامين، ومجازاة الملاحظين باللجنة بخصم شهرين من الراتب، وحرمانهم 5 سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة.

ويؤدي الآن طلاب الثانوية العامة، الشعبة الأدبية، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، كما يؤدي طلاب مدارس «stem» امتحان مادة مقاييس المفاهيم «الفيزياء»، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة.