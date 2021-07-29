عاجل: تشديدات أمنية بمحيط مستشفى الجنزوري لنقل جثة قتيل مشاجرة المرج لمشرحة زينهم

دفعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بالعديد من سيارات الشرطة والمئات من قوات الأمن المركزي في محيط مستشفى الجنزوري في منطقة سرايا القبة، تمهيدا لنقل جثة حسين حسن إبراهيم، والشهير بـ«حسين السميطي» في العقد السادس من العمر، والذي لقي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة المرج إلى مشرحة زينهم بناءً على قرار النيابة العامة للتشريح وبيان سبب الوفاة.

وقالت مصادر، إنه نظرا لتواجد المئات من عائلة المجني عليه وخشية تجدد الاشتباكات بين طرفي المشاجرة مره أخرى، وكذلك عمد الاعتداء على سيارة الطب الشرعي المكلفة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تم انتقال مأمورية حراسة من قوات الشرطة لتأمين السيارة أثناء نقل جثة المتوفى.

نقل القتيل لمشرحة زينهم

وأضافت المصادر، أن الأجهزة الأمنية قررت منذ البداية نقل المتوفي والمصابين إلى عدة مستشفيات مختلفة في محاولة لعدم حدوث اشتباكات بين طرفي المشاجرة، بالإضافة إلى تأمين المستشفيات خشية الاعتداء على أحد العاملين بالمستشفيات من قبل طرفي المشاجرة، حيث أن المصابين جميعا في حالة حرجة.

البداية: مشاجرة خارج مترو المرج

يذكر أن مشاجرة نشبت في الساعات الأولى من صباح اليوم، خارج محطة مترو المرج، بين عائلتي السميطي والسوهاجي بالمنطقة، واستخدمت خلالها الاسلحة النارية والبيضاء، وأسفرت عن مقتل كبير عائلة السميطي، ويدعى حسين حسن إبراهيم وشهرته حسين السميطي، وتم نقل المصابين إلى عدة مستشفيات بالمنطقة، بينما تم نقل المتوفي إلى مستشفى الجنزوري بسراي القبة بالزيتون.

وألقت قوات الأمن القبض على 15 متهما من طرفي المشاجرة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها، وتحديد المتهمين المتورطين في المشاجرة.