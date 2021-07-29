عاجل.. القبض على 15 متهما من طرفي مشاجرة المرج

قال مصدر أمني، إن قوات الأمن ألقت القبض منذ قليل على 15 متهما في المشاجرة التي اندلعت بمنطقة المرج، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بإصابات بالغة بسبب الخلاف على وقوف بائع جائل للبيع أمام محل عصير بجوار محطة مترو المرج.

التحفظ على كاميرات المراقبة للبحث عن متهمين جدد

وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية أغلقت المنطقة التي شهدت مشاجرة المرج، لافتا إلى أنه جار التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها وتحديد متهمين جدد متورطين في المشاجرة.

بداية مشاجرة المرج

ويذكر أن محيط محطة مترو المرج قد شهد في الساعات الأولى من صباح اليوم مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بإصابات بالغة.

وكشفت التحريات عن أن خلافا نشب بين صاحب محل عصير أمام محطة مترو المرج وبين بائع جائل بسبب وقوفه للبيع أمام المحل، فما كان من الأخير إلا أن ضرب أحد أشقاء الصاحب بشومة على رأسه فسقط على الأرض غارقا في دمائه، وجرى نقله إلى مستشفى للعلاج، وبعد نصف ساعة أشيع خبر وفاته، فأطلق شقيقه مستخدما سلاح ناري عدة أعيرة تجاه البائع الجائل ويدعى "صلاح" وشقيقه ويدعى حسين، ما أسفر عن مقتل الأخير وإصابة شقيقه، فحدثت حاله من الكر والفر ومشاجرة كبيرة استخدمت فيها عائلة القتيل الأسلحة النارية والبيضاء محاولين إشعال النيران في منزل السوهاجي صاحب محل العصير بالمنطقة.

الدفع بقوات الأن المركزي

وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بالعديد من سيارات الأمن المركزي والقوات، وتمكنت بعد 4 ساعات من السيطرة على المشاجرة وضبط 15 متهما من طرفيها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهم على النيابة العامة.