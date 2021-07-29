«البحوث الفلكية»: نحتاج باحثين للعمل في أكبر تلسكوب بالمنطقة

قال الدكتور جاد القاضي، مدير معهد البحوث الفلكية، إنه يجري حاليا بناء أكبر تلسكوب في الشرق الأوسط وإفريقيا في مصر، متابعا: «إحنا محتاجين شباب في أبحاث الفضاء والفلك وكل التخصصات العلمية، وحاليا يجري إنشاء تلسكوب فلكي يعد الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، ونحتاج جيش من الباحثين للعمل فيه».

ترتيبات إطلاق القمر الصناعي المصري تحت التجهيز

وعن تفاصيل إطلاق القمر الصناعي المصري، أضاف «القاضي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، اليوم الخميس، أنّه يوجد تحالف لصناعة الفضاء تموله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أطلق قمرين بالفعل في 2019، والقمر الثالث بالفعل جرى تصنيعه، ولكن ترتيبات إطلاقه ما زالت تحت التجهيز بسبب الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا».

كوكب المشترى حجمه أكبر من كوكب عطارد

ولفت مدير معهد البحوث الفلكية أنّ كوكب المشترى أكبر كواكب المجموعة الشمسية، وبالتالي جاذبيته كبيرة، وتكوينه غازي، ولديه ما يزيد عن 50 قمرا، منها قمر «جانيميد»، والذي حجمه أكبر من كوكب عطارد تقريبا، وإذا ثبت بأنه يحتوي على غلاف به ماء فهذا يعني بأنه يمكن أن يكون بيئة مناسبة للحياة.

مصر لديها اتفاقيات مع الصين في مجال الفضاء

وأوضح مدير معهد البحوث الفلكية أن الصين أنشأت محطة فضائية خارجية مستقلة عن المحطة الدولية، والتي من شأنها تعزيز قدرات الصين والدول المشاركة معها، ومصر لديها اتفاقيات مع الصين في مجال الفضاء، لافتا أن العالم يسعى لإثبات وجود مصادر أو ظروف تسمح للحياة في الفضاء ومن الوارد حدوث صراع وحروب في الفضاء على الموارد الطبيعية في الكواكب.