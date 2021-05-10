مركز الفلك الدولي: عيد الفطر يوم الخميس فلكيا

ذكر مركز الفلك الدولي برئاسة الدكتور محمد عودة، ومقره الإمارات العربية، أنّ عيد الفطر المبارك 2021، سيكون يوم الخميس المقبل فلكيا، موضحا السبب في استحالة رؤية الهلال يوم الثلاثاء من جميع مناطق العالم الإسلامي.

وأوضح المركز، أنّ معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 11 مايو 2021م، في حين أنّ هناك عدد من الدول الأخرى بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 14 أبريل الماضي، وعليه، ستتحرى هذه الدول هلال العيد يوم الأربعاء 12 مايو الجاري، ومنها دول بروناي والهند وبنجلادش ودول باكستان وإيران وعُمان والمملكة المغربية والعديد من الدول الأفريقية الإسلامية غير العربية في أفريقيا، ليكون عيد الفطر في هذه الدول إما يوم الخميس أو الجمعة.

وتابع المركز أنّه بالنسبة للدول التي ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 11 مايو، فإنّ رؤية الهلال في هذا اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي، بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) وذلك بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الخميس 13 مايو.

وفي مصر، كشف الدكتور محمد الصادق، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ اللجان العلمية بالمعهد بالتنسيق والاشتراك مع اللجان الشرعية بدار الإفتاء المصرية ستستطلع هلال شهر شوال 2021 وأول أيام عيد الفطر المبارك 2021 غدا بعد غروب شمس الثلاثاء، بالأماكن المحددة من قبل لجان المعهد، التي تكون دوما على الحدود وقربها وفي اتجاه الغرب، وبعيدا عن العمران والمصانع والأضواء ومصافي البترول.

وأوضح الصادق لـ«الوطن» أنّه وفقا للحسابات الفلكية سيكون الخميس المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك 2021.