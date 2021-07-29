نشاط فني لـ هنادي مهنا خلال الفترة المقبلة.. «فيلم ومسلسل وإذاعة»

تعيش الفنانة هنادي مهنا، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، بمشاركتها في أكثر من عمل، بينها فيلم تماسيح النيل، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتجسد هنادي في «تماسيح النيل»، دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، تظهر فيه بشخصية «فرح».

وانتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير عدد كبير من مشاهد فيلم «تماسيح النيل» في أسوان، وعاد إلى القاهرة لاستكمال تصوير باقي مشاهد الفيلم.

«تماسيح النيل» من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وسامية الطرابلسي وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وتأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبد العزيز.

بيضة دهب

تشارك هنادي أيضًا في مسلسل «بيضة دهب»، وهو من إخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كل من سامي مغاوري، ونانسي صلاح، وصلاح عبد الله، وعدد آخر من النجوم.

هنادي مهنا تحتفل بتسجيل حلقات مسلسل الإذاعي «رحلتي من الشك إلى بلطيم»

والعمل الثالث الذي تشارك به هنادي هو المسلسل الإذاعي «رحلتي من الشك إلى بلطيم».

وقد احتفل كلا من هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بانتهاء تسجيل حلقات مسلسلهما الإذاعي الأول بعد الزواج، ، الذي يذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1، يوميًا طوال شهر رمضان.

وبدورها، أعربت الفنانة الشابة هنادي مهنا، عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور، بشأن تجربتها الإذاعية الأولى، والتي تأتي بمُشاركة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، لافتة إلى تخوفها المُسبق من خوض تلك التجربة، مُبررة ذلك بقولها: «كنت خايفة جدًا من التجربة عشان هي بتعتمد على الصوت بس من غير أي أداء جسدي، وقاعدة في مكاني مفيش حركة، لكن فريق عمل إذاعة إينرجي ساعدني بشكلٍ كبير جدًا، ما ساهم في تبسيط الموضوع وتذليل أي صعوبات».

ووصفت هنادي مهنا، في تصريح لـ«الوطن»، تجربتها الإذاعية مع أحمد خالد صالح، بقولها: «التجربة مع أحمد لذيذة جدًا، وبحب اشتغل معاه، هو شاطر وبتبسط جدًا واحنا سوا»، مؤكدة أنها ستخوض تجربة المسلسلات الإذاعية مُجددًا في حال وجود عروض فنية مُناسبة.