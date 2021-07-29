مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص فى حادث تصادم بأسيوط

لقى شخص مصرعه بينما أصيب شخصين آخرين، منذ قليل، فى حادث تصادم، بين سيارة ودراجة نارية، أمام مدخل قرية اللوقا التابعة لمركز ساحل سليم فى محافظة أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، بوقوع حادث تصادم بين سيارة وموتيسكل أمام مدخل قرية اللوقا دائرة المركز ووفاة شخص وإصابة آخرين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة رقم «176 ف ط ع»، ودراجة نارية رقم 63993 أمام مدخل قرية اللوقا دائرة المركز.

وأسفر الحادث عن مصرع «على زين العابدين قاسم»، 20 سنة، مقيم بساحل سليم وإصابه شخصين آخرين هم «عربى عبد الرحيم أبوزيد»، 20 سنة و«سيد جلال علي»، 20 سنة، يقيمون بساحل سليم.

تم نقل الجثة إلى مستشفى ساحل سليم المركزى تحت تصرف النيابة وتم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعى وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وجارى تحرير المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.