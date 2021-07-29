حزن رغم الزغاريد.. طلاب الثانوية العامة أدبي بالقليوبية: الإنجليزي صعب

اختتم طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، امتحاناتهم بمحافظة القليوبية، باللغة الإنجليزية وسط حالة من الحزن الشديد، مؤكدين صعوبة الامتحان الذي جاء في مستوى فوق المتوسط وخاصة أسئلة القطعة، ورغم الحزن أطلقت الطالبات وبعض أولياء الأمور الزغاريد إيذانا بإنتهاء الامتحانات.

واشتكي عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، من امتحان مادة اللغة الإنجليزية الذي ضم أسئلة صعبة، مشيرين إلى أن امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب علمي كان أسهل.

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طلاب الثانوية العامة الامتحان صعب وخصوصا قطعة «الذبابة»

وأمام لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات، أطلق عدد من الطالبات وأولياء الأمور الزغاريد، احتفالا بانتهاء الامتحانات، فيما أكد الطلاب أن سؤالي القطعة في غاية الصعوبة وخاصة قطعة «الذبابة»، حيث اعتمدت على الاستنتاج وحوت بها بعض الكلمات غير المألوفة لافتين إلى أن بقية أسئلة الامتحان جاءت غير مباشرة.

عمليات الثانوية العامة بالقليوبية غياب 65 طالبا وطالبة وضبط طالبتين بمحمول

وكشفت مصادر بغرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية الرئيسية لإمتحانات الثانوية العامة بالقليوبية غياب 65 طالبا وطالبة عن الامتحان وضبط طالبتين بحوزتهما جهازي محمول داخل لجنة الثانوية العامة بنات بقليوب، وأكدت المصادر أن الامتحانات مرت بسلام دون حدوث ما يعكر صفوها.

وأدى الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية الذي بدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتي الواحدة ظهرا وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بدءا من مرور الطلاب و الملاحظين والمراقبين من بوابات التعقيم الالكترونية والتزامهم بارتداء الكمامة وخضوعهم لقياس درجة الحرارة مع استخدام مطهرات الايدي التي يتم توزيعها على الطلاب

من جانبه قال ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تابع بشكل دائم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات والجولات انتظام الامتحانات في مختلف لجان الثانوية العامة على مستوى الإدارات التعليمية ويتم الاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من توزيع الكمامات والمطهرات على الطلاب قبل دخول اللجان مع تمركز سيارات الإسعاف في أماكنها .