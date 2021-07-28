انهيار طلاب الثانوية العامة بالقليوبية عقب امتحان الدينكاميكا: صعب

أعرب طلاب الشعبة العلمية علمي رياضة بالثانوية العامة في محافظة القليوبية عن عدم رضاهم عن مستوى امتحان الديناميكا التطبيقية، الذي أدوه، اليوم الأربعاء، على مدار ساعتين، موضحين أن الامتحان صعب ويحتاج لحوالي 3 ساعات للإجابة على أسئلته التي تضمنت رسومات كثيرة.

طلاب الثانوية العامة بالقليوبية: الامتحان صعب وبه نقاط صعبة كثيرة

وأوضح طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، أن الامتحان احتوى على 25 سؤالًا، منها 15 سؤالًا في مستوى الطالب المتفوق، كما ضم نقاطًا صعبة عديدة، والأسئلة لم تكن مباشرة، ولا تتيح للطلاب الإجابة بسرعة، ما تسبب في إحباط الطلاب ودخول بعضهم في نوبات بكاء.

المشاهدة البث :

" href=" ">

طلاب الثانوية العامة بالقليوبية يؤدون امتحان الديناميكا وسط إجراءات مشددة

وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الديناميكا لمدة ساعتين، بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بدءً من مرور الطلاب والملاحظين والمراقبين من بوابات التعقيم الإلكترونية، والتزامهم بارتداء الكمامة، وخضوعهم لقياس درجة الحرارة مع استخدام مطهرات الايدي التي يتم توزيعها على الطلاب.

من جانبه قال ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه يتابع بشكل دائم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات إمتحانات الثانوية العامة والجولات انتظام الامتحانات في مختلف لجان الثانوية العامة على مستوى الإدارات التعليمية، حيث يتم الاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من توزيع الكمامات والمطهرات على الطلاب قبل دخول اللجان مع تمركز سيارات الإسعاف في أماكنها.