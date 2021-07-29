تسجيل وتحصيل فواتير المياه في القليوبية بأجهزة تكنولوجية حديثة

تسجيل وتحصيل فواتير المياه في القليوبية بأجهزة تكنولوجية حديثة
كتب:
حسن صالح
02:52 م | الخميس 29 يوليو 2021
جانب من الاجتماع
اجتمع المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، بقيادات القطاع التجاري، اليوم، لبدء خطوات جديدة للاعتماد على «الهاند هيلد»، وهو نظام يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في قراءة العدادات بطريقة إلكترونية، تماشياً وتنفيذاً لسياسة الدولة المصرية والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها وكذلك مواكبة منظومة العمل التكنولوجي باعتبارها لغة العصر الحالية.
كما أعلن «مجاهد»، أن الشركة قامت بالفعل فى استخدام نظام الهاند هيلد بفروع القناطر الخيرية والخصوص والخانكة شمال وجنوب وقليوب في تقدير استهلاك المواطنين موضحًا أنه بعد التطبيق قلت شكاوى المواطنين من الفواتير التي تصلهم، كما تقوم الشركة بعمل ورش تدريب للمحصلين والقراء على نظام استخدامه وكيفية العمل به حتى يتمكنوا من التعامل معه بكفاءة ومواكبة التطورات بمجال القراءة والتحصيل.
وأضاف أن استخدام أجهزة الهاند هيلد ستضمن الإلتزام التام بتسجيل القراءة الفعلية علاوة علي إلزامها للقارىء بتصويرالعدادات بشكل عشوائي بعد إدخال القراءة في حالات معينة مثل الإستهلاكات المرتفعة والصفرية والسالبة، الأمر الذي من شأنه تطوير خدمات القطاع التجاري وضمان عدم التلاعب في القراءة و ضمان حق المواطن والتأكد أن ما يستهلكه هو ما سيحاسب عليه بدون أدني إحتمالات لأية أخطاء.
كما تضمن الاجتماع سبل بحث أي معوقات تتعلق بالقطاع التجاري، وتذليل أي صعوبات تواجه العملاء ومتابعة موقف تركيب العدادات مسبقة الدفع وتسجيل القراءات عبر تطبيق «قراءتي»، والتشديد على ضرورة حصر العدادات المتوقفة ووضع خطة للإصلاح أو التغيير، وحصر لجميع المخالفات والتعديات على شبكة مياه الشرب لما لها من تأثير على ضغوط المياه.
وأوضح أن الشركة تبذل قصارى جهدها في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي