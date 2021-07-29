بروتوكول تعاون بين هندسة بنها ومياه القليوبية لتنفيذ الاستشارات الفنية

وقع الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بروتوكول تعاون لتنفيذ أعمال الاستشارات الفنية والهندسية لمشروعات الشركة.

جاء ذلك، اليوم، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار «عارف»، إلى أن البروتوكول يؤكد استمرار التعاون بين كلية الهندسة ببنها وشركة مياه القليوبية لخدمة المجتمع وأهالي المحافظة من خلال قيام وحدة الورش والمعامل والاستشارات الهندسية بالكلية بتنفيذ أعمال الاستشارات الفنية والهندسية لمشروعات الشركة.

من جانبه قال المهندس مصطفى مجاهد أن الهدف من البروتوكول هو الاستفادة من إمكانيات كلية الهندسة ووحدة الورش والمعامل فى أعمال الاستشارات والمشروعات الهندسية التى تقوم الشركة بتنفيذها بهدف تطوير الخدمات التي تقدمها لأهالي القليوبية خاصة وأن الكلية لديها خبرات سابقة في مثل هذه الأعمال.

في وقت سابق، ناقشت كلية الهندسة ببنها مشاريع تخرج أول دفعة بقسم الهندسة المعمارية وذلك بحضور الدكتور عارف سليمان عميد الكلية ، والدكتور أيمن عبد الحميد رئيس قسم الهندسة المعمارية والمشرفين وأعضاء لجنة مناقشة المشاريع.

وقال الدكتور عارف سليمان عميد الكلية، إن مشاريع التخرج كانت محل إعجاب وتقدير الجميع، حيث تضمنت أفكارا مميزة ومبتكرة، لخدمة بعض المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه عميد الكلية الشكر لقيادة وإدارة الجامعة علي الدعم المتواصل والمستمر للطلاب، كما وجه الشكر والتحية لأعضاء لجنة المناقشة وجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين بقسم الهندسة المعمارية بالكلية.

وأضاف الدكتور أيمن عبد الحميد رئيس قسم الهندسة المعمارية، أن من بين هذه المشروعات علي سبيل المثال لا الحصر «مشروع المركز المالي والتجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومركز إعادة تدوير المخلفات بالسادات، ومركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة بالزعفرانة، ومركز تطوير الرخام بالجلالة»، وتنوع اختيار الأماكن لهذه المشروعات بما يخدم مدينة بنها.