أبطال «شمسية وأربع كراسي» يروجون للمسرحية بصور من الكواليس

انتهي نجوم «مسرح مصر» من البروفات النهائية لمسرحية «شمسية وأربع كراسي»، والتي من المقرر طرحها يوم 5 أغسطس المقبل، وبدأ عدد منهم الترويج للمسرحية بنشر كواليس البروفات عبر حسابهم الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

محمد أنور يروّج لمسرحية «شمسية وأربع كراسي»

روّج الفنان الكوميدي، محمد أنور، للمسرحية الجديدة، ونشر مجموعة صور من الكواليس، ظهر فيها مع نجوم مسرح مصر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وعلق عليها قائلاً: «انتظرونا في مسرحية شمسية وأربع كراسي، كل خميس وجمعة وسبت، في الساحل الشمالي ابتداءً من 5 أغسطس».

محمد عبدالرحمن يروّج لمسرحية «شمسية وأربع كراسي»

كما روّج الفنان محمد عبدالرحمن للمسرحية عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وكتب قائلاً: «انتظروا العرض المسرحي الجديد، وأتمنى أن ينال إعجابكم».

معلومات عن مسرحية «شمسية وأربع كراسي»

مسرحية «شمسية وأربع كراسي»، المقرر عرضها للمرة الأولى في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4 يوم الخميس المقبل، يشارك عبدالرحمن في بطولة المسرحية النجوم أشرف عبدالباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث المسرحية، التي يشارك في بطولته محمد عبد الرحمن بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي محمد عبدالرحمن مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.