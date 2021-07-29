لتضمنه ألفاظا غير لائقة.. «الموسيقيين» تتحقق من صحة فيديو لوسي المتداول

كشفت مصادر خاصة، بنقابة المهن الموسيقية، أن النقابة تتحقق حاليّا من صحة فيديو متداول للفنانة لوسي، يتضمن «ألفاظا غير لائقة».

وأضافت المصادر لـ"الوطن" أنه لم يتم حتى الآن تقديم بلاغات بشأن الواقعة، لكن النقابة تتحقق من صحة الفيديو قبل إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

على خشبة المسرح

وتداول نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لغناء لوسي على خشبة المسرح في إحدى الحفلات، تضمنت ألفاظا قيل إنها غير لائقة.

الألفاظ الخارجة تلاحق فنانين

وإذا ما تم التأكّد من صحة الواقعة، فلن تكون الأولى خلال الفترة القليلة الماضية، حيث سبق مؤخرا إتخاذ النقابة قرارات، بعدم التعامل مع عدد من مؤدي المهرجانات، أبرزهم حمو بيكا، لما تتضمنه حفلاته عادة من ألفاظ غير لائقة.

ملاحقة بيكا

وكان طارق مرتضى المتحدث بأسم نقابة الموسيقيين قد أعلن أنَّ النقابة ستلاحق حمو بيكا ببلاغات رسمية حال إختراقه للقرار الصادر بمنعه من الغناء، كما سيتعرض للمساءلة القانونية كل من يتعاقد معه لإحياء أى حفلات، مشيرا إلى مخاطبة النقابة لإدارة موقعي يوتيوب وفيسبوك لمنع التعامل مع حمو بيكا وعدد من مطربي المهرجانات؛ وذلك من أجل المحافظة على الذوق العام.