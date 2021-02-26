لوسي لـ «الوطن» عن اختفاء علا غانم: «زعلانة من الوسط الفني»

علاقة صداقة تجمع بين علا غانم، والفنانة لوسي، سواء كانت في المشاركات والأحداث الفنية والأعمال السينمائية، أو حياتهم الخاصة، حيث كانت الصورة الأخيرة التي نشرتها علا غانم مع فنانة على حسابها الرسمي «إنستجرام» جاءت مع لوسي منذ 3 أعوام، خلال حفل عشاء رسمي بأمريكا.

تحدثت لوسي عن اختفاء علا غانم عن الوسط الفني، منذ عام كامل، قائلة، «لم نتحدث منذ فترة، هي صديقة مقربة لي وجمعنا أعمال فنية من قبل، وفنانة ذكية وتجيد اختيار أدوارها بعناية شديدة على مدار 22 عامًا من الأعمال الفنية».

وقالت «لوسي» في تصريحات لـ«الوطن»، «اجتمعنا منذ سنوات بحفل عشاء في أمريكا، وتحدثنا عن طبيعة الأعمال في الوقت الحالي بمصر، وعن شركات الإنتاج والمخرجين بشأن إغفالهم لمشوارها الفني، إلا أنها أكدت أنها تحب مصر فهي لها مكانة خاصة بقلبها وتحب التردد عليها من وقت إلى آخر».

تفاصيل الحالة الصحية لعلا غانم

وبشأن حالتها الصحية في الفترة الأخيرة قالت لوسي: «علا بخير، ولكن عندما تعرضت لحادث سير منذ سنوات مع عائتها في مصر، أثر عليها بشكل ملحوظ في استكمال مشوارها الفني، واعتذرت بعدها عن عدّة أعمال فنية»، متمنية عودتها في أقرب وقت لمصر والعمل معها مجددًا.

وجاءت آخر منشورات علا غانم على صفحتها الرسمية منذ عام كامل، بتاريخ 26 فبراير 2020، من بعدها انقطعت كل الأخبارعن الفنانة المصرية، ولم يرد أي خبر عنها سواء بالإيجاب أو السلب، وتوقفت الحياة عبر صفحاتها الرسمية بجميع مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشط عليها.

آخر أعمال علا غانم

وآخر عمل لعلا غانم قدمته كان عام 2019 من خلال دور «أحلام» بفيلم «خط الموت» مع المخرج محمد عادل، ولم تشارك بعدها في أي أعمال سينمائية أو درامية، أو مهرجانات فنية.

وظهرت علا غانم للمرة الأولى، كوجه جديد من خلال مسلسل «زيزينيا: الولي والخواجة»، وعرفت بعدها الطريق إلى السينما وقدمت العديد من الأفلام، منها «سهر الليالي، حريم كريم، أحاسيس، بدون رقابة».