البحث عن جثمان طفل غرق بشاطئ مطوبس المغلق وإنقاذ آخر

تجري أعمال بحث واسعة عن جثمان طفل لقي مصرعه غرقاً في أحد الشواطئ المغلقة بمدينة مطوبس، في محافظة كفر الشيخ، يُدعى «يوسف جمعة النمراوي»، يبلغ من العمر 10 سنوات، بينما تم إنقاذ ابن عمه «محمد فتحي النمراوي»، 9 سنوات، يقيمان بقرية «شوغي»، التابعة لمركز سيدي سالم، بكفر الشيخ.

وتبين أن الطفلين كانا يرافقان عائلتها، وتسللا فجراً إلى الشاطئ المغلق، ونزلا إلى المياه في غفلة من الأهل، حيث لقي أحدهما مصرعه، بينما تم إنقاذ الآخر، حيث جرى نقله إلى مستشفى دمنهور، بمحافظة البحيرة، وحالته العامة مستقرة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأجهزة المعنية بالبحث عن جثمان الطفل الغريق، والتواصل المستمر من جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، مقدماً الشكر للأهالي والصيادين على التعاون في أعمال البحث عن الطفل الغريق.

وأهاب محافظ كفر الشيخ بأهالي المحافظة بعدم التوجه لمصيف اليوم الواحد بمطوبس، نظراً لأنه مغلق، وتم وضع ردم عليه، وتعيين حراسة لمنع دخول السيارات إلى المصيف، إضافة لوضع لافتات تحذر من دخولهم لوجود دوامات مائية لحين تجهيز المصيف لاستقبالهم ،حفاظا على حياتهم.