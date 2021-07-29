استئناف تصوير مشاهد «معالي ماما» بحضور نادر صلاح الدين

أعرب نادر صلاح الدين، مؤلف فيلم «معالي ماما» عن سعادته البالغة، بالطاقة الإيجابية التي يحظى بها فريق العمل، الذي تعود به الفنانة بشرى، إلى السينما بعد سنوات من الغياب.

وأكد المؤلف نادر صلاح الدين، في بيانٍ صحفي، أنه سعيد بكتابة هذا العمل، مشيرًا إلى أنه عمل اجتماعي به الكثير من حياة الآخرين، وأنه متفائل بفريق عمل الفيلم وطاقتهم داخل «اللوكيشن».

وكان نادر صلاح الدين، مؤلف فيلم «معالي ماما»، قد حرص على زيارة فريق عمل الفيلم بعد استئناف التصوير بعد العيد وتواجد برفقتهم طوال اليوم، حيث مع المخرج أحمد نور والفنانة بشري والفنان محمود الليثي والفنانة نور ايهاب والطفل ياسين امير وسولي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها.

فيلم «معالي ماما» بطولة بشرى، ومحمود الليثي، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين، نجل الفنانة الراحلة غنوة، شقيقة أنغام، وإخراج أحمد نور، الذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف، ومسؤول إعلامي يارا أحمد.

المنتج أحمد نور عن فيلم «معالي ماما»: مفاجأة للجمهور

وكان المخرج والمنتج أحمد نور، قال في تصريحات سابقة، إنه يراهن في فيلم «معالي ماما» على الوجوه الشابة بالعمل، حيث كان حريصًا على انضمامهم للمشاركة لما يتمتعون به من قدرة تمثيلية كبيرة، مؤكدًا أنهم سيكونون بمثابة مفاجأة للجمهور.

وحول إمكانية الانتهاء من تصوير جميع مشاهد الفيلم خلال شهر أغسطس المقبل، قال المخرج أحمد نور، إنه بالفعل يسعى لذلك من خلال تكثيف أوقات التصوير في ظل حماس النجوم والتزامهم بالمواعيد، تمهيدًا للانتهاء من جميع مراحل الفيلم المتعلقة بالمكساج والمونتاج والموسيقى التصويرية، سعيًا لطرحه بدور العرض السينمائي.