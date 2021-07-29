مصادر: عملة «البوليمر» ستصدر عن دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية

كشفت مصادر مصرفية، عن قرب إصدار البنك المركزي لعلمة «البوليمر» عن دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية.

وأكدت المصادر، أن معدلات التنفيذ في مطبعة البنك المركزي بالعاصمة متقدمة وقاربت على الانتهاء، حيث تم تركيب جميع آلات الطباعة الجديدة التي جرى استيرادها من الخارج، كما تجري حاليا التجارب التشغيلية لها.

وأوضحت المصادر، أن مطبعة البنك المركزي بالعاصمة الإدارية تضم 4 خطوط لإنتاج وطباعة النقود، وأن ماكينات الطباعة الجديدة، تطبع جميع فئات العملة الورقية والبلاستيكية، مشيرة إلى أنه من المقرر افتتاح المطبعة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

إصدار عملات من فئة 10 جنيهات وستطبع فى المطبعة الجديدة العاصمة الادارية

وأكدت المصادر، أن العملة البلاستيكية «بوليمر»، سيتم إصدارها من فئة 10 جنيهات وستطبع فى المطبعة الجديدة العاصمة الادارية، وذلك لمواكبة التطورات العالمية، خاصةً أن هناك عدداً من الدول أصدرت النقود البلاستيكية لما تتمتع به من مميزات كثيرة.

عمر افتراضي أكبر من البنكنوت الورقي

وعن مزايا العملة البلاستيكية، قالت المصادر إن العملات الجديدة تتمتع بعمر افتراضي أكبر من البنكنوت الورقي، حيث أنها مقاومة للتلف وضد المياه، إضافة إلى أنها غير ملوثة للبيئة كونها مصنعة من مادة «البوليمر»، فضلًا عن أنها مقاومة للتزوير.

وتابعت المصادر، أن العملات البلاستيكية تتميز أيضا بأنها منخفضة التكلفة، نظرًا لعمرها الافتراضي الأطول.

وأشارت المصادر إلى أنه لن يتم استبدال النقود «البوليمير» الجديدة بالنقود المتداولة في السوق المحلية، وإنما سيتم تداولهما معًا في السوق، وسيكون البدء بطباعة فئة العشرة جنيهات، مؤكدًا أن البنك المركزي قام بدراسة التجارب الدولية في إنتاج العملات البلاستيكية، وزار عددًا من المطابع للوصول لأحدث ما وصلت إليه الدول فى طباعة العملات البلاستيكية.