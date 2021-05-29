الـ10 جنيهات البلاستيكية.. موعد الإصدار وحقيقة إلغاء العملات الورقية

أيام قليلة تفصلنا عن طرح البنك المركزي للنقود البلاستيكية «البوليمر»، فور طباعتها بمطبعة البنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكرت مصادر مصرفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم الوصول إلى المراحل النهائية والتصور النهائي لعملة البلومير، والتي من المتوقع أن تكون متاحة للتداول منتصف العام الجاري، موضحة أن هناك لجان فنية تباشر حاليًا عمليات الإعداد للفئة النقدية الجديدة.

موعد طرح النقود البلاستيكية

ويبدأ البنك المركزي المصري، في طباعة النقود البلاستيكية «البوليمر» منتصف العام الجاري بمطبعة البنك المركزي الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد الإطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا طباعة النقود ومنها النقود البلاستيكية «البوليمر»، حيث يسعى البنك للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية، حسبما أعلنه مجلس الوزراء، في بيان اليوم.

حقيقة إلغاء التعامل بالعملات الورقية

ووفقًا لما جاء في بيان مجلس الوزراء، فإنه لا صحة لإلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق، مُشددًا على استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق بما فيها الجنيه الورقي دون إلغاء، وأن الجنيه الورقي يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعي في جميع المعاملات المالية.

أول إصدار لـ العملة البلاستيكية

ويسعى البنك المركزي، للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية، وبدأت مصر الاستعداد لإنتاج العملة على البلاستيك «البوليمر» بجانب استخدام العملة الورقية، بداية من عام 2018، على أن يتم تجهيزها وطباعتها في أكبر مطبعة للنقود في مصر بمقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مزايا النقود البلاستيكية

النقود البلاستيكية مصنوعة من مادة البوليمر غير الضارة بالبيئة، وعمرها يعادل أضعاف عمر العملة الورقية، بخلاف العملة الورقية التي تتدهور بشكل سريع بعد تداولها، حيث تساهم النقود البلاستيكية في القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف «تزوير» العملة، والسيطرة على السوق النقدي.