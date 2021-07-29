الكشف الطبي على 600 مريض ضمن مبادرة «نور حياة» بدسوق

شهد مركز شباب قرية «سنهور المدينة»، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إجراء الكشف الطبي على 600 مريض ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة» لمكافحة العمى وعلاج ضعف الإبصار.

استقبل فريق المبادرة المواطنين من كبار السن وتلاميذ المدارس، حيث جرى تقديم خدمات الفحوصات الطبية وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تحت إشراف صندوق «تحيا مصر»، بالتعاون مع مستشفى القوات المسلحة بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ.

وأكد المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أهمية المبادرة التي تعتبر رسالة أمل للمواطنين الذين يعانون من مشكلات مرضية في الإبصار، وتستهدف المبادرة علاج أمراض العيون، بالإضافة إلى تجفيف منابع المرض، حيث تستهدف المبادرة المسح الطبي للأفراد الأكثر احتياجاً، من كبار السن وتلاميذ المدارس، بالتشخيص والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وتوفير العلاج الدوائي أو الجراحي للمرضى بالمجان.

وقال محمد مطاوع، منسق صندوق «تحيا مصر»، إن المبادرة الرئاسية «نور حياة» تنقسم إلى شقين، حيث يتم في الشق الأول إجراء الفحوصات والكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، لحالات كبار السن من الأفراد الأكثر احتياجاً، التي تم إطلاقها اليوم الخميس، للحالات المسجلة بالجمعيات الأهلية والخيرية، ومنها صندوق تحيا مصر، والجمعيات، ومجلس مدينة دسوق، ومن خلال بطاقة الرقم القومي ورقم الموبايل، على أن تجرى الفحوصات الطبية لحالات كبار السن من الأكثر احتياجاً على مدار يومي الخميس والجمعة، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأضاف أن الشق الثاني من المبادرة الرئاسية «نور حياة» يتضمن إجراء الفحوصات والكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان والنظارات، مناشداً المواطنين التوجه للمركز شباب قرية «سنهور المدينة» غداً الجمعة، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المبادرة.