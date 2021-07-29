عاجل.. بشرى من الحكومة لـ800 ألف موظف: علاوة ترقية بحد أدنى 5% تنتظركم

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحفي صادر عنها منذ قليل، أنه من المقرر أن يصل عدد المستفيدين بمشروع القرار المُقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقيات الموظفين 2021، اليوم الخميس إلى 800 ألف موظف.

ووفقًا لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2021، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2021 أيهما أكبر.

وأضاف مجلس الوزراء، في بيانه، أن الترقية ستتم لمن أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

ونصّ مشروع القرار على أنه «اعتبارًا من مطلع يوليو الجاري يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2021 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا».

وفي هذا السياق، تضمن مشروع القرار المذكور، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2021، حافزًا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.

ويأتي مشروع القرار في ضوء اهتمام الحكومة بالتحفيز المعنوي للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، لما تضفيه من أثر إيجابي على النطاقين الوظيفي والاجتماعي للموظف، كما تسهم الترقية، بالدفع بالعناصر الشابة إلى الوظائف الأعلى بما يسهم في تطوير مستوى الموارد البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة من ناحية، ويتماشى مع سياسة الدولة والدفع بمزيد من الشباب في المناصب القيادية والإشرافية.