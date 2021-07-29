عاجل.. فوز مصر بمناقصة لتطوير أحد أهم موانئ لبنان

أعلن سفير مصر في لبنان ياسر علوي، فوز شركة المقاولون العرب، بمناقصة تطوير ميناء طرابلس اللبناني.

وأكد «علوي» أن شركة المقاولون العرب فازت بمناقصة تطوير ميناء طرابلس ومرافقه، حسب ما نشرته السفارة المصرية في لبنان، عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»، لافتة إلى أن هذا الفوز يظهر اهتمام مصر على أعلى مستوياتها بتطوير لبنان، حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

ووعد السفير المصري بأن يكون فوز المقاولون العرب بالمناقصة، خطوة أولى يليها عدد من المشروعات لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري، وفي مجالات نقل التكنولوجيا والخبرات في مدينة طرابلس.

وأشار «علوي» إلى أن بلاده تحرص على الحضور ليس في بيروت وحدها، وإنما في طرابلس وعكار والبقاع وصور وصيدا وجبل لبنان وكل مناطق لبنان الشقيق.