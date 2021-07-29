نتفليكس تطلق الإعلان الرسمي لمسلسل «مدرسة الروابي للبنات»

أطلقت نتفليكس، اليوم، الإعلان الخاص للمسلسل العربي «مدرسة الروابي للبنات»، الذي ألفه تيما الشوملي وشيرين كمال، بالتعاون مع إسلام الشوملي، وإخراج تيما الشوملي.

مدرسة الروابي للبنات من كتابة وتأليف تيما الشوملي

مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»، الذي سيعرض يوم 12 أغسطس، قصة فتاة في المرحلة الثانوية، تتعرض للتنمر، فتجمع مجموعة من البنات المهمّشات، ويخططن معًا للانتقام المثالي للرد على المتنمرين.

سيعرض مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»، مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم، وسيتوفر أيضا بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

المسلسل من بطولة ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى وبالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة، وإخراج: تيما الشوملي ومن إنتاج: تيما الشوملي بالتعاون مع شركة فيلمزيون للانتاج الفني.

مدرسة الروابي للبنات من بطولة ركين سعد

وتقول المخرجة تيما الشوملي، في بيانٍ صحفي، إنّ «المسلسل هو المشروع الذي لطالما حلمت به، والذي استغرق سنوات من الالتزام والعمل الجاد، ما بدأ كأفكار كتبناها بالطبشور على سبورة المكتب أصبح اليوم مسلسلاً أصلياً على نتفليكس».

وأضافت: «في المرحلة الثانوية وكمراهقة، افتقدت المسلسلات والأعمال التي تتحدث عن الفتيات في تلك المرحلة. الأعمال كانت محدودة، ولم أشعر بالارتباط لما هو متاح، فلم يكن هناك عمل ترفيهي يجذبني أن أتعلق به، منذ ذلك الوقت ولغاية الآن لا تزال الإنتاجات التي تستهدف الفئة الشابة خاصة الفتيات محدودة، ومن هنا جاءت فكرة مسلسل يمكن للشابات و الفئة الشابة حول العالم أن يرتبطوا به».