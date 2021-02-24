بعد انفصاله عن دينا الشربيني.. عمرو دياب يطلب تأجيل مسلسله من «نتفلكس»

علمت «الوطن» أن الفنان الكبير عمرو دياب، طلب من منصة «نتفلكس» الرقمية تأجيل بدء العمل على مشروع مسلسله الجديد معهم، الذى كان من المقرر أن يرى النور في عام 2021، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب مكوثه بشكل دائم فى دولة الامارات العربية، بالإضافة إلى انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني، التي كان من المقرر مشاركته في العمل.

عمرو دياب يفكر في بداية العمل على المسلسل بعد رمضان

وأشارت لمصادر لـ«الوطن»، إلى أن دياب غير متحمس لفكرة التصوير والعمل على المسلسل الجديد في الوقت الحالي، ولن يبدأ العمل على فكرة مسلسله، إلا بعد نهاية شهر رمضان الكريم، خاصة أن الفكرة الرئيسية التي كان وضعها بالتعاون مع الفنانة دينا الشربيني، انتهت بعد انفصالهما.

كما أن السيناريست والكاتب تامر حبيب، أوضح في تصريحات تلفزيونية، أنه حتى الآن لم يكتب أي سطر فى المسلسل، منتظر قرار عمرو دياب، مؤكدا أن الفكرة الرئيسية فى العمل، تدور حول قصة مطرب، منها بعض الأجزاء من حياة عمرو دياب.

يذكر أن عمرو دياب، طرح منذ أيام إعلانه الجديد، الذي يدور حول حالة الحلم والهيام، اللاتي تقع فيها كل فتاة تشم رائحة عطر دياب، إذ تتخيل أنها تقضي يوم مع الهضبة، ثم تستفيق مع نهاية فعالية الرائحة.

وأغنية «وأنا معاك»، التي استخدمت في الإعلان، من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، وتوزيع عادل حقي.

تقول الأغنية

النهارده يا حبيبي سيبلي نفسك

ده أنت عمري اللي عمري ما عيشته قبلك

أنت مني مش بإيدي ده غصب عني

أنت كلمة أحلى من كلمة بحبك

وأنا معاك بعيش وأقدر وأكون

ولا بخاف لو إيه في هواك يكون

لو ده جنان إيه أحلى من الجنون

نتجنن أكتر وأكتر كمان

وأنا معاك مبخفش من السنين

أنا هروح وياك لو روحت فين

أنا بجيب الجُرأة دي منين

غيرت فيا كتير عن زمان

أنت حالة من حالات العشق نادرة

أنت ماضي وأنت برضه حلم بكرة

كنت بحسب لما أحب هحب عادي

لما شفتك مين أنا مبقتش فارقة

وأنا معاك بعيش وأقدر وأكون

ولا بخاف لو إيه في هواك يكون

لو ده جنان إيه أحلى من الجنون

نتجنن أكتر وأكتر كمان

وأنا معاك مبخفش من السنين

أنا هروح وياك لو روحت فين

أنا بجيب الجُرأة دي منين

غيرت فيا كتير عن زمان.