رئيس اتحاد السباحة: ننتظر برونزية من يوسف رمضان غدا

قال المهندس ياسر إدريس، رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، إن السباح المصري يوسف رمضان المشارك في أولمبياد طوكيو 2020، تأهل قبل أيام قليلة من الاشتراك في البطولة ودخل الدور نصف النهائي متمنيًا أن يحصل على ميدالية برونزية غدًا، رغم صغر سنه.

وأضاف «إدريس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة « الحياة» الفضائية، اليوم الخميس، أن يوسف رمضان مميز وهادئ، ولم يتأثر بالضغط العصبي الواقع على اللاعبين المصريين المشاركين في الأولمبياد.

وتابع: «نتتظر ميداليتين من علي خلف الله وفريدة عثمان، في السباحة، فريدة لا تستحق الهجوم الذي وقع عليها لأن الرياضة متقلبة يوم فائز وآخر خاسر».

وأشار رئيس اتحاد وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، إلى أن رئيس البعثة أخرج اللاعبين من الضغط العصبي لكي يحققوا ميداليات، مضيفًا أن فريق كرة القدم أيضا تعرض لتذبذب في مستواه ولكن هذا أمر طبيعي في الرياضة، ويجب مساندة اللاعبين تحت أي ضغط من أجل مساعدة مصر في الحصول على أكبر عدد من الميداليات.

وصعد منتخب مصر لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020 لمواجهة البرازيل، عقب فوز الفراعنة على أستراليا بهدفين نظيفين.