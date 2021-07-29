«الأرصاد» تحذر من ارتفاع نسبة الرطوبة: درجة الحرارة المحسوسة تصل لـ45

حذرّت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، من ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، أثناء النهار، لتصل درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 40 درجة مئوية، فيما يكون الطقس ليلًا معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأربعاء المقبل

وخلال الأيام المقبلة، يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على كل الأنحاء، ويزيد التعرض لأشعة الشمس المباشرة، من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ارتفاع نسب الرطوبة لتزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات، إضافة إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة تقريبا، على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 30 يوليو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 31 يوليو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 1 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 2 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 3 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 4 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.