حالة الطقس اليوم 29-7-2021.. حرارة وشبورة وارتفاع أمواج البحر الأحمر

أصدَرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، إذ يتوقع الخبراء أن يسود نهارًا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم في مصر

وقال الخبراء إنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات، إذ تصل نسبة الرطوبة على القاهرة إلى 80%.

وقال الخبراء إنَّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، كما تؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر الأحمر، وتتكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 38 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 24

طنطا 37 24

شبين الكوم 37 25

دمنهور 34 25

بلطيم 33 24

مطروح 31 25

السلوم 34 22

سيوة 39 23

بورسعيد 33 26

دمياط 33 24

الزقازيق 38 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 38 26

العريش 35 24

رفح 34 24

رأس سدر 38 25

نخل 37 21

نويبع 40 29

طابا 36 24

كاترين 33 21

الطور 38 26

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 40 29

مرسى علم 38 27

الفيوم 38 26

بني سويف 38 26

المنيا 39 26

أسيوط 39 26

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 27

أبو سمبل 41 27

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27