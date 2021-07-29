نتائج جامعة القاهرة 2021: إعلان أغلب درجات الطلاب بالكليات

كشفت مصادر بجامعة القاهرة، أنه يجرى حاليا العمل على الانتهاء من إعلان نتائج جامعة القاهرة 2021، تنقيذا لقرارات الأعلى للجامعات الحكومية، ولتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، موضحا أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020ـ2021 صارت بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها، منوها إلى أن الجامعة وفرت جمميع الإمكانيات التي ساهمت في الانتهاء منها دون أي مشكلات خاصة، في ظل أزمة كورونا فيروس «كوفيد 19»، من حيث التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت وتنظيم الجداول الدراسية التي حققت التباعد الاجتماعي.

إعلان أغلب نتائج جامعة القاهرة 2021

وعن نتائج جامعة القاهرة 2021 ، أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، مطلع الشهر الجاري، عن ظهور نتائج كليات العلوم والتمريض والليزر والطفولة المبكرة لجميع المستويات، وكذلك رفعها على المواقع الإلكترونية الخاصة بالكليات، بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة والرصد لامتحانات نهاية العام الدراسي 2021.

وشدد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، على ضرورة الانتهاء من التصحيح والرصد لإعلان نتائج جامعة القاهرة 2021 ، حيث كشف عن ظهور نتائج امتحانات التيرم الثاني 2021 ببعض الكليات، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح والرصد، موضحا أنها بدأت مباشرة عقب الانتهاء من أعمال كل امتحان، كاشفا عن ظهور نتائج كلية الآثار وإعلانها، التي كانت ممن أولى الكليات التي بدأت في إعلان النتائج.

الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2020- 2021، بدأت بجامعة القاهرة مطلع شهر يونيو الماضي، حيث وصل عدد من يؤدون الامتحانات من الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة بالكليات والمعاهد لحوالي 270 ألف طالب، حيث كانت الامتحانات تجمع بين نظامي الحضور والـ«أونلاين»، وذلك طبقًا لجميع اللوائح المعدلة بالكليات، التي جاءت الامتحانات فيها بنظام الأسئلة الموضوعية «بابل شيت» وكذلك تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.