قوافل جامعة طنطا الطبية تجوب القرى الأكثر احتياجًا دعما لـ«حياة كريمة»

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، مواصلة الجامعة تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريم»، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين بالمجان.

وأشار الدكتور محمود ذكى، إلى أن الجامعة نظمت اليوم، قافلة طبية إلى قرية حانوت التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ 1139 حالة من أهالى القرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية

شارك فى القافلة نخبة من الأساتذة من مختلف التخصصات بكلية الطب، بمشاركة الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى أبو عمرو أستاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق السابق لشؤون التعليم والطلاب، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.‏

من ناحية أخرى استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولته بتفقد محطة صرف شبرا ملس، مدرسة شبرا ملس النموذجية، وبلغت أعمال التنفيذ بمحطة الصرف 85 % مدني، وكذلك تفقد وحدة طب الأسرة بقرية سنباط والتي سيجرى تجديدها ضمن خطة المبادرة لتطوير9 وحدات صحية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد القافلتين الطبيتين بقريتي حانوت ونهطاي والتي نظمتهمها جامعة طنطا ومديرية الصحة بالغربية لخدمة أهالي القريتين في تخصصات «الرمد، الباطنة، العظام، النساء والتوليد، الجراحة، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، الجلدية بجانب عيادات تنظيم الأسرة والقوافل التوعوية، وتقديم خدمات العلاج على نفقة الدول».