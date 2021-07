التفاصيل الكاملة لفيلم الأنيميشن الموسيقي VIVO

تستعد شركتا نتفليكس وسوني بيكتشرز انيميشن، لإطلاق فيلم الأنيمشن «Vivo»، الذي يعد عبارة عن مغامرة موسيقية متحركة تضم أغاني جديدة من لين مانويل ميراندا، مؤلف Hamilton وIn the Heights الحائز على جائزة توني وجرامي وبوليتزر.

Vivo هو حيوان «الكينكاج»

الـ «Vivo»، هو حيوان «الكينكاج» الفريد من نوعه، المعروف في الغابات المطيرة باسم «دبّ العسل» (يؤدّي صوته ميراندا)، والذي يقضي أيامه في عزف الموسيقى للجماهير في ساحة نابضة بالحياة مع مالكه المحبوب «Andrés» (يؤدّي صوته خوان دي ماركوس من فرقة Buena Vista Social Club الموسيقية).

Vivo من إخراج كيرك دي ميكو

الفيلم من إخراج المرشح لجائزة الأوسكار كيرك دي ميكو (The Croods)، وشارك في الإخراج براندون جيفوردز (Cloudy with a Chance of Meatballs 2)، وكتابة كيارا أليغريا خودس (In the Heights)، وإنتاج ليزا ستيوارت (Monsters vs. Aliens)، ميشيل وونغ (Hotel Transylvania 2) وريتش مور الحائز على جائزة الأوسكار (Zootopia)، مع استشارة بصرية من قبل المصور السينمائي الحائز على جائزة الأوسكار روجر ديكينز (Blade Runner 2049).

يلعب دور الملحن والمنتج الموسيقي التنفيذي للفيلم الحائز على جائزة توني وجائزة جرامي، أليكس لاكاموار (The Greatest Showman)، والفيلم من إنتاج ميراندا، مارك لورينس الحائز على جائزة جولدن جلوب (Dreamgirls)، ولويس كوو (The Mitchells vs. the machines).

سيعرض vivo مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم، وسيكون متوفراً أيضا بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.