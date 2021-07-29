بالأسماء.. أماكن قطع المياه بالجيزة لمدة 10 ساعات غدا

أعلنت شركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أماكن قطع المياه بالمحافظة، وذلك لمدة 10 ساعة، نظراً للقيام بأعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة «القومية»، ضمن المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، مواعيد وسبب قطع المياه، والمناطق المتأثرة، وكذلك موعد عودة الخدمة، وطرق تقديم شكاوى المياه، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي القطاع الخدمي على مدار الساعة.

أماكن قطع المياه بالجيزة

ـ منطقة المسابك.

- عزبة المفتي.

- مدينة السادات.

- أرض الحداد.

- من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل.

- العروبة ومتفرعاتها.

- امتداد المعهد الدينى.

- امتداد سيدى عبدالعزيز.

- ما بين العروبة والدائري «نزلة القومية».

- منطقة مسجد الخولي.

- منطقة داير الناحية.

- منطقة متولى الشعراوي.

- شارع القومية العربية.

مواعيد قطع المياه بالجيزة

أوضحت الشركة أن عملية قطع المياه ستكون اعتباراً من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة، الموافق 31 يوليو، حتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالي السبت الموافق 31 يوليو.

سبب قطع المياه

أشارت الشركة إلى أن القطع يأتي نتيجة للقيام بأعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة «القومية»، ضمن المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق.

طرق تقديم شكاوى المياه

يمكن التقدم بشكاوى المياه من خلال عدة طرق، وهي:

- من خلال الخط الساخن «125» لمياه الشرب، و«175» للصرف الصحي.

- خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم «15100».

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg.

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هنــــا.

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـ«IOS»، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي، أو قيمة الفواتير.

وأهابت الشركة المواطنين والمنشآت الخدمية وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.