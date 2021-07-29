عكاشة: التونسيون اكتشفوا زيف الإعلام الدولي.. و87%يؤيدون قرارات الرئيس

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الشعب التونسي يشعر حاليًا بأن وسائل الإعلام العالمية خدعته، لافتًا إلى أن هناك تزييف إعلامي ممنهج للتجربة التونسية، ورسم صورة زائفة عن الأوضاع هناك، والتونسيون اكتشفوا ذلك، وعلموا أن حركة النهضة هي المحرك الأساسي لكل ما يحدث، ما أصاب المواطنين بحالة من الإحباط غير الاعتيادية، رغم أنه شعب يحب الحياة والفن.

الشعب التونسي أصيب بإحباط

وأضاف «عكاشة» في لقاء مع برنامج «60 دقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، ويقدمه أحمد الطاهري، الخميس، أن شعور الشعب التونسي بالإحباط والكآبة كان إنذارًا مهمًا قبل الحركة التصحيحية التي حدثت في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تونس تواجه بعض التحديات ومن الواجب التعبير عن إرادة الشعب التونسي بشكل أكبر، والرئيس قيس سعيد يحظى بتأييد كاسح، لأنه تحدث عما يريده الشعب التونسي بوضوح.

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الشعب التونسي كان يرغب في تجميد البرلمان، والنهوض بالاقتصاد، وبناء مؤسسات الدولة، التي تعرضت للهشاشة والإحفاق بـ«فعل فاعل»، موضحًا أن هناك 87% من الشعب التونسي مؤيد لقرارات الرئيس قيس سعيد، وفقًا لأحدث استطلاعات الرأي.

تهديدات تحيط بتونس

ولفت إلى أن هناك تهديدات تحيط بتونس، والتنظيمات الإرهابية تهددها أيضا، وحركة النهضة لديها اتصالات مع الجماعات الإرهابية كافة، ولديها علاقات معهم، ويجب فرض إرادة الشعب التونسي على الأوضاع في البلاد.

مصر اختبرت الجماعة الإرهابية

وأوضح أن مصر اختبرت حكم الجماعة الإرهابية لمدة عام واحد، ثم رفضتها، ولكن في تونس استمرت عشر سنوات كاملة، موضحًا أن الجماعة لديها طريقة محددة للسيطرة على الحكم، من خلال السيطرة على مفاصل العمل التنفيذي، والبرلمان، وهناك عملية تغيير ممنهجة للدولة.