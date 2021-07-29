الرئاسي الليبي: يهمنا استقرار تونس بما يتطلبه الشعب حاليا

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، الذي يزور تونس للقاء الرئيس قيس سعيد، إن الزيارة أتت في سياق حرصه على الاطلاع على الأمور في تونس، «كان اللقاء أخويا، وتناول العديد من المواضيع الهامة، وتونس جارة لليبيا، وما يهمنا استقرار دولة تونس، بما يتطلبه الشعب التونسي في هذه المرحلة».

وأضاف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في تصريحات بثتها الرئاسة التونسية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أخبرنا الرئيس التونسي أن الأمور تسير بشكل دستوري سليم وأيضا طمئننا بأنه حريص على انتهاء المرحلة الانتقالية».

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية، أعلنت أن الرئيس التونسي قيس سعيد، استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، وبثت مقطع فيديو للقاء.