سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 30-7-2021 في مصر

يهتم المواطنون بمتابعة سعر الدينار الكويتي في عدد من البنوك المختلفة، خاصة الراغبين في السفر، بعد أن أعلنت دولة الكويت فتح مطاراتها مرة أخرى أمام العمالة الوافدة، بعد أن أغلقت بسبب جائحة كورونا عدة مرات.

وفي هذا الإطار تقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها لقرائها، سعر الدينار الكويتي في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 30 يوليو 2021 في البنوك المصرية، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي وفق بداية تعاملات اليوم في المصرف المتحد، نحو 47.36جنيه للشراء و52.43جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم في بنك الإسكندرية، 48.45 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصريسجّل الدينار الكويتي

وفق بداية تعاملات اليوم، في البنك الأهلي المصري، نحو 49.34جنيه للشراء و52.34جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل نحو 49.35جنيه للشراء، 52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك عودة

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك عودة 52.03 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي وفق بداية تعاملات اليوم، في البنك التجاري الدولي 49.34جنيه للشراء، و52.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي وفق بداية تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري، نحو 51.01جنيه للشراء، و52.47جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي وفق بداية تعاملات اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.30 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.