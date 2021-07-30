«أشاعوا أن زوجته قتلته».. القصة الكاملة لوفاة زوج كفر شكر في مشاجرة

«مريض قلب وتعرض لأزمة قلبية حادة أدت لوفاته».. كانت هذه العبارات هي الحيثيات التي اتخذت على أساسها نيابة كفرشكر بإشراف المستشار علي حسن المحام العام لنيابات شمال القليوبية، قرار التصريح بدفن جثمان «خالد أحمد متولي»، 58 سنة، عامل، والذي لقي مصرعه خلال مشادة ومشاجرة بينه وبين زوجته في منطقة سكن شقيقتها، حيث كانت تاركة لمنزل الزوجية بسبب الخلافات وحاول مصالحتها فنشبت مشادة بينه وبين زوجته وزوج شقيقتها تحولت لمشاجرة سقط خلالها مغشيا عليه وتبين وفاته، وأكدت تقارير الطب الشرعي والتحقيقات وشهود العيان أنه كان يعاني من القلب ومن كثرة الانفعال سقط مغشيا عليه وتوفي في الحال نتيجة أزمة قلبية حادة.

البداية: شائعة بقتل زوجة زوجها بكفرشكر

بداية الواقعة هي وصول معلومات لأجهزة الأمن بالقليوبية بانتشار أقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي، بارتكاب زوجة جريمة جديدة في مسلسل قتل الأزواج، حيث وقعت الجريمة في منطقة قصر الثقافة بكفرشكر، وقامت الزوجة بقتل زوجها بمساعدة أقاربها عندما جاء لمصالحتها في خلاف أسري بينهما وردها لمنزله، بحسب ما نشرته بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

التحريات تثبت كذب شائعة قتل زوجة زوجها

تلقت أجهزة الأمن بكفرشكر، بلاغا من مستشفى كفرشكر المركزي بوصول جثة خالد متولي 58 سنة عامل في إدعاء مشاجرة بينه وبين زوجته في وجود كل من «ناصر م.»، 54 سنة، زوج شقيقة الزوجة، وابنته «أية ن.» 24 سنة ربة منزل، و«عمرو ر.» عامل، وبسؤالهم عن سبب حدوث الواقعة أكدوا قيام المتوفي بالمشاجرة مع زوجته «نشوى ح.»، 38 سنة ربة منزل، فقاموا باللفض بينهما وأثناء ذلك فرت الزوجة هاربة للشارع فخرج ورائها ليفاجئ الجميع بسقوطه على الأرض وتبين وفاته بأزمة قلبية دون أن يمسه أحد.

معاينة المباحث: المشادة تحولت لمشاجرة خلال مصالحة زوج كفرشكر لزوجته

وبالمعاينة والفحص تبين وفاة خالد متولي، عامل، وفاة طبيعية بكفر شكر خلال مشادة نشبت بينه وبين زوجته لخلافات أسرية وخلال المشاجرة هربت الزوجة للشارع ومعها بعض أقاربها وخلال مطاردة الزوج لها تدخل عدد من الجيران وخلال فض المشاجرة وقع الزوج على الأرض دون أي تدخل من أحد وتوفي على الفور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شهود العيان: الزوج وقع فجأة ومريض بالقلب

أكد شهود العيان في واقعة مصرع زوج كفرشكر أنه سقط مغشيا عليه خلال مشادة تحولت لمشاجرة بينه وبين زوجته وزوج شقيقتها في الشارع بسبب الخلافات الزوجية ومحاولته رد زوجته التي تركت المنزل بسبب المشاكل وعند رده لها حدثت مشادة تطورت لمشاجرة فانفعل وهو مريض بالقلب مما أدى لسقوطه مغشيا عليه في الشارع ومات في الحال.

وقال الشهود إن الزوجة لم تكن طرفا في الواقعة ولم تقتل زوجها، وأن ما دار حول أنها تسببت في وفاته محض افتراء، حيث جرى دفن جثمان المتوفي بعد قرار النيابة بمشاركة أهله وأبنائه دون مشكلات.

أسرة المتوفي في مشاجرة بسبب الخلافات الزوجية بكفرشكر: لا نتهم أحدا

وقال شقيق ضحية مشاجرة كفرشكر الذي توفي في المشاجرة، إن الأسرة لم تتهم أحدا بالتسبب في وفاته حيث لقي مصرعه بسبب مشادة كلامية ومشاجرة وإصابته بأزمة قلبية، حيث أنه مريض قلب، مشيرا إلى أن الطب الشرعي أكد أنه لاتوجد ثمة إصابات ظاهرية في جثة شقيقه، وأنه تم دفنه بعد التصريح بالدفن والوفاة طبيعية وكل الشهود أكدوا أنه لم يتعدى عليه أحد خلال المشاجرة، وأن أقارب زوجته كانوا يحاولون فض المشاجرة وماحدث قضاء وقدر، وهو نفس الأمر الذي أكده نجل المتوفي ويدعي «أحمد خالد 22 سنة عامل، وتحرر المحضر رقم 2929 إداري لسنة 2021 مركز كفرشكر.