أمن القليوبية يكشف حقيقة مقتل زوج على يد زوجته خلال مشاجرة

كشفت مصادر مطلعة بمديرية أمن القليوبية، حقيقة واقعة قتل ربة منزل لزوجها خلال مشاجرة بينهما، بمنطقة قصر الثقافة في كفر شكر.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق أمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن، بعدما أكدت التحقيقات أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية بسبب الانفعال.

تعود الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود بلاغ بوفاة زوج خلال مشاجرة نشبت مع زوجته؛ لخلافات أسرية بينهما.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفر شكر لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة «خ ، أ، م»، عامل، وفاة طبيعية، خلال مشادة نشبت بينه وبين زوجته «أ ، ن»، لخلافات أسرية، وخلال المشاجرة هربت الزوجة للشارع وخلال مطاردة الزوج لها تدخل عدد من الجيران، وخلال فض المشاجرة وقع الزوج على الأرض دون أي تدخل من أحد وتوفي على الفور بنوبة قلبية حادة نتيجة الانفعال.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بدفن الجثة واستعجال تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث.

انتشال جثة غريق من ترعة شبين القناطر

في سياق آخر، انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب لقي مصرعه في ترعة شبين القناطر أمام مدرسة خاصة خلال الاستحمام هربا من الحر.

تقلت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغا، بالعثور على جثة «أحمد ص ا» 30 سنة، حيث غرق أثناء الاستحمام في ترعة شبين القناطر أمام مدرسة سليم ذهنى، وتقرر التصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.