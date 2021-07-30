سكارليت جوهانسون تقاضي «ديزني» بسبب «Black Widow»

رفعت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون، دعوى قضائية ضد شركة «ديزني»، المنتجة لفيلمها الأخير «Black Widow»، وذلك بسبب عرض الفيلم على منصة «Disney +» في نفس الوقت مع دور العرض السينمائي مما أدى إلى تضرر إيرادات الفيلم.

في دعوى قضائية تم رفعها يوم الخميس في محكمة لوس أنجلوس العليا، زعم محامو «جوهانسون»، أن عقدها قد تم خرقه عندما اختار الاستوديو عدم عرض الفيلم حصريًا في دور العرض، وهي خطوة يزعمون أنها أدت إلى تراجع في مبيعات تذاكر الفيلم، خاصة أن هناك بندا ينص على أن النجمة الأمريكية ستحصد على نسبة من عائدات الفيلم في شباك التذاكر عندما إذا وصلت الإيرادات إلى مستوى معين، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وأوضح جون بيرلينسكي، محام النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون: «ليس سراً أن ديزني تطلق أفلامًا مثل Black Widow مباشرة على Disney+ لزيادة عدد المشتركين وبالتالي زيادة سعر أسهم الشركة، وأنها تختبئ وراء أزمة كورونا كذريعة للقيام بذلك »، متابعا: «لكن تجاهل عقود الفنانين المسؤولين عن نجاح أفلامها في تعزيز هذه الاستراتيجية قصيرة النظر ينتهك حقوقهم ونتطلع إلى إثبات ذلك في المحكمة، لن تكون هذه بالتأكيد الحالة الأخيرة التي تقف فيها موهبة هوليوود أمام ديزني، فإن عليها التزامًا قانونيًا باحترام عقودها ».

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، ، أن مصادر مقربة من جوهانسون تقدر أن قرار إطلاق الفيلم في وقت واحد في السينمات وعلى منصة «Disney +» أدى إلى خسارة 50 مليون دولار.

وجاء في الدعوى التى رفعتها النجمة الأمريكية: «تسببت ديزني عن عمد في خرق للاتفاقية ، دون مبرر، من أجل منع السيدة جوهانسون من تحقيق الفائدة الكاملة من صفقتها مع مارفل»، وتابعت في الدعوى: «اختارت ديزني استرضاء مستثمري وول ستريت وتخفيف خطتها النهائية، بدلاً من السماح لشركتها الفرعية مارفل بالامتثال للاتفاقية، ولم يكن مفاجئًا لأحد، أن خرق ديزني للاتفاقية نجح في جذب الملايين من المشاهدين نحو خدمة البث Disney +».

أعلنت ديزني في مارس الماضي أن فيلم «Black Widow»، من بين العديد من أفلامها لعام 2021 ، سيُعرض لأول مرة في وقت واحد مع العرض في السينمات على خدمة البث القائمة على الاشتراك في الاستوديو، مقابل 30 دولارًا إضافيًا، وحتى 9 يوليو سجل الفيلم رقماً قياسياً في شباك التذاكر في حقبة الوباء مع 80 مليون دولار في أمريكا الشمالية وحقق 78 مليون دولار إضافية في الخارج، بالإضافة 60 مليون دولار في «Disney +»، ولكن انخفضت مبيعات التذاكر بشكل حاد في الأسابيع اللاحقة وتقف حاليًا عند 319 مليون دولار على مستوى العالم ، مما يضع فيلم«Black Widow» على المسار ليصبح أحد أفلام «مارفل» الأقل ربحًا على الإطلاق.