رئيس تونس يصدر قرارا جديدا بشأن مجلس النواب

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمرًا بتكليف الكاتب العام لمجلس النواب، بتصريف الأعمال المالية والإدارية للمجلس، وفقًا لما أفادت به قناة «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل.

وقالت القناة، إن الجريدة الرسمية التونسية نشرت الأمر الرئاسي برفع الحصانة البرلمانية عن النواب، ونشرت الجريدة الأمر الرئاسي بتعليق اختصاصات مجلس النواب لمدة شهر واحد قابل للتمديد.

وفي وقت سابق، طلب الرئيس التونسي، قيس سعيّد، من رضا غرسلاوي، المكلف بتسيير أعمال وزارة الداخلية التونسية، بأن يطبق القانون ويضمن استمرارية الدولة في ظل الظرف الدقيق الذي تشهده البلاد.

وقال «سعيد»، في كلمة له أثناء أداء «غرسلاوي»، اليمين الدستورية، الذي بثته قناة العربية الإخبارية، إن تعيينه جاء تطبيقا للفصل الـ80 من الدستور، على عكس ما يظن البعض بأنه لا يتم احترام الدستور.

وأضاف الرئيس التونسي: «وليطمئن الجميع في تونس وخارج تونس، أننا نحتكم إلى القانون، ونعلي القانون الأعلى، وأنا درست القانون طوال سنوات، وليس اليوم الذي أتنكر فيه بما درسته لأجيال تعاقبت في دراسة الحقوق في تونس».

وتابع: «ليطئمن الجميع على الحقوق والحريات، وليعلموا أني حريص عليها، أنت مطالب بضمان استمرارية الدولة في ظل ظرف دقيق، وليعلم الجميع أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط، وهناك من الفاسدين من يحرك الخيوط من وراء الستار، ولكن الدولة تعمل لخدمة الجميع في إطار القانون والدستور».

وأكد الرئيس التونسي: «اتخذت تدابير استثنائية ضمانا للحقوق والحريات، وضمانا لاستمرارية الدولة»، مشددًا على أن هناك جهات تسعى إلى تفجير الأوضاع في الداخل التونسي.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، أمرًا رئاسيًا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير أعمال وزارة الداخلية.

وأدى رضا غرسلاوي، المكلف بتسيير أعمال وزارة الداخلية، مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام الرئيس، طبقا للفصل 89 من الدستور، حسبما نقل موقع القناة التاسعة التونسية.