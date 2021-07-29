الرئيس التونسي قيس سعيد يطمئن المجتمع الدولي.. القرارات جاءت وفقا للدستور

واصل الرئيس التونسي قيس سعيد لقاءاته بالمسؤولين الدوليين، الذين حرصوا على زيارة تونس، للاطلاع على مستجدات الأوضاع فيها، وتأكيد دعمهم للقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، فيما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الأمور تسير في البلاد بشكل دستوري سليم.

وكان آخر المسؤولين الذين التقاههم الرئيس التونسي قيس سعيد، هو نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، وكشف في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن الرئيس التونسي قيس سعيد أكد له أن الأمور في تونس تسير بشكل دستوري سليم وأنه حريص على إنهاء المرحلة الانتقالية.

وحسبما أعلنت الرئاسة التونسية لاحقا، أكد قيس سعيد حرص تونس الثابت على مواصلة تدعيم علاقات الأخوة والتآزر والإيثار التي تجمعها بليبيا، وعزمها الراسخ على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من أجل تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التكامل والتصدي لمحاولات استهداف الأمن والاستقرار في البلدين والمسّ من وحدتهما وسيادتهما.

اللافي: ندعم قرارت الرئيس التونسي قيس سعيد

وأكد عبد اللّه اللافي الدعم المطلق للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لقرارات الرئيس التونسي، وبأن تصريحات بعض الشخصيات لا تلزم الدولة الليبية، كما جدّد، بالمناسبة، التأكيد على التضامن الكامل للشعب الليبي مع الشعب التونسي ومساندته له في ما يرنو إليه من تنمية وازدهار.

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، في تصريحات عقب اللقاء الذي جمعه بالرئيس التونسي قيس سعيد: إن الزيارة أتت في سياق حرصنا على الاطلاع على الأمور في تونس، وكان اللقاء أخوي وتناول العديد من المواضيع المهمة، وتونس جارة لليبيا وما يهمنا استقرار تونس، بما يتطلبه الشعب التونسي في هذه المرحلة.

وأضاف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في تصريحات بثتها الرئاسة التونسية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «أن الرئيس التونسي قيس سعيد أخبرنا أن الأمور تسير بشكل دستوري سليم، وأنه حريص على انتهاء المرحلة الانتقالية».