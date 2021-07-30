«سبحة» محمد فؤاد تخطف الأنظار أثناء إحيائه لحفل زفاف دعاء صلاح.. صور

أحيا المطرب محمد فؤاد حفل زفاف المذيعة دعاء صلاح، المقام حاليا داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ولفت «فؤاد» أنظار الحضور بإمساكه السبحة أثناء تقديم وصلته الغنائية التي تفاعل معها المدعوون على نحو كبير، حيث غنى عددا من أبرز أغنياته، ومنها «بين ايديك، يا أصلي، الحب الحقيقي» وغيرها من الأغنيات.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من الفنانين أبرزهم إيناس عزالدين، هبة السيسي والمذيعة أميرة نور، بجانب عدد من أصدقاء العريس والعروس.

فؤاد يستعد لحفل زفاف نجله الشهر المقبل

يستعد الفنان محمد فؤاد، الشهر المقبل للاحتفال بزفاف نجله الوحيد «عبدالرحمن»، والذي من المقرر أن يقام في الساحل الشمالي.

وسيقتصر حفل الزفاف على أصدقاء محمد فؤاد المقربين والعروسين، كما سيكون بعيدا عن التناول الإعلامي.

حفل زفاف الإعلامية دعاء صلاح

احتفلت الإعلامية دعاء صلاح بحفل زفافها داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وبدأ حفل الزفاف بتقديم فقرة استعراضية على نغمات أغنية «زفة لا إله إلا الله» للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، وذلك قبل أن يصعد العريس لاستقبال عروسه وسط صيحات المدعوين.

إصابة دعاء صلاح بفيروس كورونا

دعاء صلاح أصيبت بفيروس كورونا في فبراير الماضي، وذلك بعد ظهور عدد من أعراض الوباء العالمي عليها، ما دفعها لإجراء عدد من التحاليل والأشعة التي جاءت نتيجتها إيجابية، حيث التزمت بإجراءات العزل المنزلي لمدة 14 يوما قبل أن تأتي نتيجة المسحة سلبية.

وكانت دعاء صلاح أعلنت خبر إصابتها بكورونا عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: «أجريت تحاليل طبية عقب الشعور بأعراض فيروس كورونا للاطمئنان على حالتي الصحية، وللأسف أثبتت نتيجة التحاليل إيجابيتها»

وأضافت: «الحمد لله على كل حال، أتمنى من الجميع الدعاء لي في هذه المحنة التي تعرضت لها».