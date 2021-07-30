أحمد عصام يعلن دخول والدته في غيبوبة

أعلن الفنان أحمد عصام عبر حسابه على «فيس بوك»، دخول والدته في غيبوبة طالبا من جمهوره الدعاء لها.

وكتب الفنان أحمد عصام «أسألكم الدعاء لأمي هي في غيبوبة ومحتاجة كل الناس تدعيلها (اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما…لا شفاء إلا شفاءك) من كل قلوبكم يارب».

يذكر أن أحمد عصام ظهر مؤخرا خلال مسلسل «طلقتك نفسي»، وتدور أحداثه حول ظاهرة الطلاق التي انتشرت بشكل كبير في وقتنا الحالي، ويستعرض العمل أغرب أسباب انتشار الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخل الأهل وغيرهم من الأسباب؛ والنتيجة غالبا تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب إذ يقع ضحيتها غالبا الأولاد، وهي «أنت طالق»، لفظ واحد صغير يتوقف عليه مصير عائلة بأكملها.

مسلسل «طلقتك نفسي» من بطولة أحمد عصام وهاجر أحمد وأحمد شامي وميدو عادل ونانسي صلاح ومحمد مهران وكارولين عزمي وهايدي موسى، ضيوف الشرف بيومي فؤاد ونهال عنبر وعايدة رياض وآخرون، وإخراج محمد النقلي وإنتاج أحمد مجدي.المسلسل قصة أحمد عصام، سيناريو وحوار أحمد عصام، وأحمد صبحي